Małogrzata Socha nie próżnuje przed świętami, a swój czas chce spożytkować jak najlepiej. W piątek rano aktorka pojawiła się na prezentacji kosmetyków marki Avon, a po południu włączyła się do akcji charytatywnej, wspierającej fundację Dr Clown. Organizacja ta pomaga dzieciom przebywającym w szpitalach i placówkach specjalnych dzięki wolontariuszom, którzy przebrani za clownów przeprowadzają terapię metodą zabaw. Znakiem rozpoznawczym fundacji jest czerwony nos, który założyła również Socha.

Gwiazdę można było spotkać dzisiaj w kawiarni COSTA COFEE w Złotych Tarasach, gdzie wraz z członkami, wolontariuszami i podpopiecznymi "Dr. Clowna" prowadziła warsztaty malowania pierniczków i zachęcała do wsparcia akcji "Pierniczek", która trwa już od listopada. Małgorzata Socha wraz z dzieciakami spędzała miło czas, a na zdjęciach widać, że to spotkanie było dla niej bardzo ważne. Zresztą, podopieczni fundacji również byli zachwyceni, że to właśnie aktorka będzie im pomagała ozdabiać ciastka.

