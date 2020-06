Małgorzata Socha zmieniła kolor włosów! "Nowa kobieta po prostu"

Wygląda na to, że Małgorzata Socha, podobnie jak wiele innych kobiet, z niecierpliwością czekała na ponowne otwarcie salonów fryzjerskich. Gwiazda "Przyjaciółek" postanowiła pochwalić się efektami pracy fryzjera i pokazała swoją nową fryzurę. Aktorka zdecydowała się na nowy kolor włosów!

Internautki są nim zachwycone. Zobaczcie jak teraz wygląda Małgorzata Socha!

Małgorzata Socha pochwaliła się nowym kolorem włosów!

Małgorzata Socha od wielu lat jest wierna swoim blond włosom. Do tej pory na głowie aktorki gościł raczej ciepły odcień tego koloru, ale teraz to się zmieniło. Gwiazda po dłuższej przerwie wybrała się do fryzjera, aby przeprowadzić u siebie małą metamorfozę. Efektami pracy fryzjera pochwaliła się na swoim Instagramie.

Dzisiaj dzień odkurzania! 🤪💇🏼‍♀️💆🏼‍♀️ dzięki Wam jestem gotowa na nowe wyzwania 👏💪 #beautysalon #timeforme #newnails #newhair #hairstyled #finallydone #friends #girlpower #girlssupportgirls - napisała Małgorzata Socha pod zdjęciami z salonu piękności.

Małgorzata Socha postawiła na wyraźnie chłodniejszy odcień blondu. Nowy kolor włosów aktorki bardzo przypadł do gustu jej obserwatorkom.

- O mamo! Ale cudny kolor włosów :) prześliczny! - Kolor boski :) - nowa kobieta po prostu 🤩🤗 - Pięknie,fryzurka klasa👍👍👍😁 - piszą fani gwiazdy.

Małgorzata Socha jest przepiękną kobietą i w każdym kolorze włosów na pewno wyglądałaby obłędnie! Zobaczcie zatem jak teraz wygląda aktorka i oceńcie sami, czy Waszym zdaniem to zmiana na plus czy minus. My jesteśmy zachwyceni!

Instagram/Małgorzata Socha

Do tej pory aktorka była wierna ciepłym odcieniom blondu.

Teraz jednak nadszedł czas na zmiany!