Pokaz kolekcji La Mania na sezon wiosna-lato 2013 (zobacz: Zachwycający spektakl w Ufficio Primo) przyciagnął tłumy gwiazd show-biznesu. Zarówno panie, jak i panowie zdecydowali się na bardzo uroczyste stylizacje, dopasowując się tym samym do stylu marki. Niektóre gwiazdy, takie jak Hanna Lis czy Małgorzata Socha, miały na sobie kreacje z najnowszej kolekcji La Manii.

Paulina Sykut tego wieczoru włożyła dopasowaną biało-czarną sukienkę od La Manii. Swoją stylizację prezenterka uzupełniła czarnymi dodatkami w postaci lakierowanej kopertówki i szpilek. Ten klasyczny, bardzo prosty zestaw świetnie prezentował się na Paulinie. Czerwona szminka, kontrastując z ubraniem dopełniła całości. To jedna z najciekawszych stylizacji w jej wykonaniu.

Małgorzata Socha tym razem również postawiła na klasykę z metką La Mania. Na pokaz przyszła w czarnej grzecznej sukience do kolan. Kolor dodatków, kopertówki z wężowej skóry i szpilek, dobrała do koloru kreacji. Całość zwieńczyła czerwoną szminką i delikatnymi lokami. Aktorka do złudzenia przypominała gwiazdy amerykańskiego kina.

Stylizacja Joanny Horodyńskiej wyróżniała się spośród innych ciekawą kolorystyką i błyszczącymi, srebrnymi dodatkami. Choć jej kreacja nie wpisywała się w styl La Manii, budziła ogromne zainteresowanie. Fashionistka, słynąca z noszenia ubrań z metkami ekskluzywnych marek, do sukienki ze zwiewnego materiału dodała zieloną wieczorową torebkę. Swój look podkreśliła rozpuszczonymi włosami i ciemnym makijażem oczu i rozpuszczonymi włosami, co dodało jej tajemniczości.



Tal wyglądały gwiazdy na pokazie La Manii: