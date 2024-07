Od jutra do sprzedaży trafi nowy numer magazynu "Flesz". Tym razem główną bohaterką jest Małgorzata Socha, która na okładce pojawia się po roku nieobecności. Co się u niej działo w ostatnich tygodniach? Jak udało jej się zrzucić kolejne zbędne kilogramy i co szykuje na jesień? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące aktorki zdradza redakcja magazynu.

Ponad to, Hanna Lis tłumaczy dlaczego nie przyjęła kuszącego kontraktu w TVP, a Edyta Górniak na łamach magazynu ostrzega byłego męża w walce o dziecko. Z kolei Małgorzata Rozenek opowiada jak czuje się w roli nowej królowej stacji TVN.

Nie zabrakło także modowych newsów. Redakcja magazynu "Flesz" i serwisu FleszStyle.pl podpowiada jakie dżinsy kupicie w polskich sieciówkach tej jesieni, a także które płaszcze za niewielkie pieniądze warto mieć w swojej szafie, czyli jesienne trendy w pigułce.

Mnóstwo modowych porad i newsów z życia gwiazd