Dokładnie rok temu w ramówce stacji Polsat pojawił się serial "Przyjaciółki", który szybko zdobył sympatię widzów i stał się jednym ze sztandarowych hitów tej stacji. Wiosną, po dwóch sezonach, produkcja została zawieszona z uwagi na ciążę aż trzech aktorek grających główne role. Przypomnijmy: Socha i Liszowska wracają do pracy. Kiedy zobaczymy je na ekranie?

Dla fanów "Przyjaciółek" mamy jednak dobrą wiadomość - już na początku listopada ekipa wraca na plan, aby pracować nad trzecią serią serialu. Wśród aktorów znajdą się oczywiście świeżo upieczone mamy - Anita Sokołowska i Małgorzata Socha. Co z Joanną Liszowską? Jak donosi "Świat Seriali", Joanna pojawi się na planie dopiero na początku 2014 roku. Podobno aktorka rozważała nawet całkowitą rezygnację z produkcji, ale ostatecznie zobaczymy ją na ekranie. Powody takiej decyzji nie są znane, choć mogą mieć związek z udziałem Liszowskiej w "Got to Dance".

Będziecie oglądać nowy sezon "Przyjaciółek" wiosną przyszłego roku?

