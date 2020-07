Choć niedawno została mamą i dwa tygodnie po porodzie wróciła do pracy, zawsze znajdzie czas dla siebie! Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się właśnie metamorfozą - gwiazda zmieniła kolor włosów! Jej blond jest coraz ciemniejszy! Jak teraz wygląda prowadząca "Projekt Lady"?

Małgorzata Rozenek ponad trzy tygodnie temu została szczęśliwą mamą Henryka! Chłopczyk zdominował Instagram gwiazdy TVN - prezenterka regularnie pokazuje nam jego nowe zdjęcia. To nie oznacza, że nie ma czasu dla siebie - wręcz przeciwnie! Gwiazda postanowiła zmienić kolor włosów na ciemny blond. Widzicie różnicę?

Przypomnijmy - Małgosia od kilku dni jest w Rozalinie, gdzie kręci kolejną edycję "Projekt Lady". Oczywiście towarzyszą jej mąż oraz synowie - Staś, Tadzio i najmłodszy Henio. Gwiazda w wolnych chwilach spędza z nimi czas:

Ale to nie wszystko! Małgorzata Rozenek-Majdan rusza także ze swoją fundacją na rzecz par, których m.in. nie stać na in-vitro!

Pandemia mocno zahamowała działalność mojej @mrm_fundacja Mieliśmy rozpocząć 8 marca, ale lockdown to uniemożliwił 🤷‍♀️ ale wracamy! 😁 od września ruszamy pełną parą, już teraz wróciliśmy do rozmów z naszymi partnerami biznesowymi, sponsorzy też już wiedzą jak wygląda ich sytuacja, zaczynamy podejmować wiążące decyzje a wszystko po to, żeby od września ruszyć z nowymi siłami💪 bo nie może być tak, że tylko lepiej sytuowanych stać na korzystanie z tej metody leczenia. To nie zasobność portfela powinna decydować o tym kto powinien a kto nie, stać się rodzicem. Patrzę na trójkę moich synów i wiem, że sił mi nie zabraknie 👍 bo każdy ma prawo do takiego szczęścia, które teraz jest naszym udziałem ❤️ zatem DZIAŁAMY‼️ 💪 - napisała niedawno gwiazda.