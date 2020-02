Małgorzata Rozenek zdradziła, że o mały włosy, a nie zostałaby po raz trzeci mamą! Tego nie wiedzieliśmy

Małgorzata Rozenek-Majdan niedługo zostanie mamą, ale jak sama przyznaje, droga do macierzyństwa nie była dla niej łatwa. Gwiazda wie, że temat in vitro w Polsce nie należy do popularnych, dlatego tak bardzo angażuje się w rozpowszechnienie wiedzy o tej metodzie. Kiedy sama była już zrezygnowana po wieloletniej walce o dziecko, z pomocą przyszedł jej lekarz, który pomógł podjąć decyzję o ostatniej próbie. Jak się potem okazało udanej! Zobaczcie, co Małgorzata Rozenek zdradziła na temat ciąży...

Małgorzata Rozenek szczerze o ostatniej próbie in vitro!

Małgorzata Rozenek po utracie bliźniaczej ciąży w 11. tygodniu zwątpiła, że znów zostanie mamą. Po wielu latach starań o dziecko poważnie zaczęła rozważać adopcję, co zdradziła nam podczas jednej z rozmów. Teraz w wywiadzie dla se.pl ujawniła, że ostatniej próby in vitro miało już nie być.

To tak naprawdę była próba, której nawet nie chcieliśmy podjąć, szczerze mówiąc. (...) Myśleliśmy o adopcji, bo mamy w sobie bardzo dużo miłości - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Kiedy para zaczęła już tracić nadzieję, że zostaną rodzicami, odezwał się do nich lekarz z kliniki leczenia niepłodności, który namówił Małgorzatę Rozenek na jeszcze jedną próbę.

Powiedzieli nam: „Uwierzcie, że będziecie mieli to dziecko, naprawdę, dajcie nam jeszcze jedną szansę”. Zadzwonił do nas doktor. „Mam pomysł na jeszcze raz. Wiem już, co bym zrobił inaczej, jak pozmieniałbym leki. Spróbujmy” - Małgorzata Rozenek-Majdan w wywiadzie z se.pl zdradziła, co usłyszała od lekarza.

Para przystała na tę propozycję i niedawno podzielili się szczęśliwą informacją, że zostaną rodzicami. Małgorzata Rozenek-Majdan w ciąży czuje się świetnie, co wielokrotnie podkreśla. Nie zamierza też rezygnować ze swoich obowiązków zawodowych, podróżuje i cieszy się oczekiwaniem na trzeciego syna. Ostatnio gwiazda zdradziła, że chłopiec prawdopodobnie będzie nosił imię Edward. Celebrytka kocha dawne imiona. Jej starsi synowie noszą imiona Tadeusz i Stanisław.

Małgorzata Rozenek wyznała, że po ostatnim poronieniu chciała skupić się na adopcji.