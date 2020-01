Małgorzata Rozenek zdradza intymne szczegóły zajścia w ciążę: "Nasz przypadek nie był prosty..."

Małgorzata Rozenek spodziewa się dziecka. Nigdy nie ukrywała, że miała problemy z zajściem w ciążę, a jedyną szansą, aby mogła zostać mamą była metoda in vitro. Dlatego nie dziwi fakt, że dostaje wiele zapytań na temat kliniki leczenia niepłodności, której była pacjentką. Żona Radosława Majdana postanowiła nie być obojętna i podzieliła się z internautami intymnymi szczegółami przebiegu swojej ciąży.

Małgorzata Rozenek o ciąży

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spodziewają się syna. Okres oczekiwania na dziecko jest jednym z najszczęśliwszych chwil w ich życiu, tym bardziej, że będzie to pierwsze dziecko bramkarza. Jednak, żeby się tak stało potrzebowali czasu, a on czasami potrafił być bolesny. Prezenterka zdradziła, że podczas prób zajścia w ciążę oddali się pod opiekę klinice leczenia niepłodności Novum i to dzięki personelowi tej placówki wszystko się udało:

Nasz przypadek nie był prosty, wymagał niestandardowego podejścia, cierpliwości i jak się okazało czasu. Nigdy przez te kilka lat nie wątpiliśmy, że jesteśmy pod najlepszą opieką. Laboratorium i infrastruktura medyczna jest na najwyższym światowym poziomie, zresztą klinika często leczy pacjentów z całego świata, bo ludzie, którzy marzą o zostaniu rodzicami, potrafią zrobić bardzo wiele, żeby dotrzeć do miejsca z tak wysoką skutecznością jak Novum.

Okazuje się, że ten sam zespół był odpowiedzialny również za pojawienie się na świecie dwóch starszych synów Małgorzaty:

Moi synowie Stanisław i Tadeusz również przyszli na świat dzięki temu dream teamowi (...) Kochani, czasami trzeba zawalczyć o rodzicielstwo, czasem jest tak trudno, że człowiek myśli, że nie ma już siły i właśnie wtedy warto mieć po swojej stronie tak wybitnych specjalistów, bo wtedy jest się pewnym że nie można zrobić już nic więcej, że wszystko co można było zrobić jest zrobione.

Małgorzata Rozenek jest w czwartym miesiącu ciąży. Spodziewa się trzeciego synka. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla całej rodziny naprawdę wyjątkowe!

