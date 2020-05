Pokój synka Małgorzaty Rozenek jest warty fortunę! Same obrazki to ponad tysiąc złotych! Co z meblami?

Ile kosztują meble i dodatki, które do dziecięcego pokoju wybrała Małgorzata Rozenek? Gwiazda TVN i Radosław Majdan pokazali dopieszczony do granic możliwości pokoik dla synka, który ma urodzić się na początku czerwca! Piękne białe meble, jasne dodatki i oryginalne dekoracje naprawdę robią wrażenie. Jeżeli podoba się Wam pokój dla syna prowadzącej "Projekt Lady" to spójrzcie, ile kosztowały te cuda!

Małgorzata Rozenek pokazała pokój syna

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już na początku czerwca zostaną rodzicami. Para czeka na narodziny syna i już szykuje się narodziny chłopca. Ostatnio gwiazda TVN pokazała swoim fanom na Instagramie, jak urządziła pokój dla swojej pociechy. Okazało się wówczas, że Małgorzata Rozenek postawiła na białe, eleganckie meble i jasne dodatki. Wszystko pochodzi z uwielbianego przez gwiazdy sklepu Caramella. Sprawdziliśmy, ile kosztowały piękne meble i dekoracje, które znalazły się w pokoiku syna Małgorzaty Rozenek!

Bardzo mi zależało, żeby było dzidziusiowo ale męsko😁 nie ma za dużo falbanek, ozdóbek, są szlachetne tkaniny, piękne proste dodatki i najpiękniejsze połączenie szarości z odrobiną nieba i gołębim kolorem. Jestem zachwycona 😍- napisała gwiazda TVN.

Okazuje się, że Małgorzata Rozenek wybrała piękne białe meble z linii francuskiej. Na stronie sklepu śliczna komoda z przewijakiem, która znalazła się w pokoju syna gwiazdy TVN kosztuje 2600 złotych, piękny szary fotel możecie kupić za 2550 złotych. A jaka jest cena dodatków? M.in. urocza duża żyrafa to koszt 559 złotych, a piękne wiszące balony dekoracyjne 209 i 229 złotych. Podsumowując, wszystkie meble i dodatki ze zdjęć, warte są ponad 13 tysięcy złotych (wliczając w to kosmetyczkę czy dekoracyjne misie).

Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek pokazała piękny pokój syna. Gwiazda TVN wybrała białe meble caramella z serii francuskiej. Łóżko z tej linii kosztuje 2090 złotych, a komoda z przewijakiem 2600 złotych. Jeden obrazek kosztuje 189 złotych- z kolei szara kokarda 65 złotych (cena za 1 sztukę). Lampkę możecie zamówić za 269 złotych.

Instagram

Szary fotel kosztuje ponad 2,5 tysiąca złotych. Mały wiszący balon kosztował 209 złotych, a duży 229 złotych. Z kolei mobilne łóżeczko wiklinowe kosztuje 1190 złotych. Żyrafę możecie kupić za 559 złotych.

Instagram

Zobaczcie wszystkie zdjęcia opublikowane przez Małgorzatę Rozenek!