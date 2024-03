Wcale nie tak dawno nazwisko Małgorzaty Rozenek było jednym z najgłośniej rozbrzmiewających w polskich mediach, a kolorowa prasa interesowała się niemal każdym wykonanym przez nią ruchem. Po zwolnieniu z TVN zaczęło się to jednak zmieniać. Czy taki stan rzeczy może przysporzyć prezenterce więcej kłopotów, niż sądziliśmy?

Małgorzata Rozenek ma problemy z nowym programem?

Zdaje się, że Małgorzata Rozenek przeżywa obecnie najgorszy okres w swojej karierze, która przecież trwa już od wielu lat. Przez naprawdę długi czas celebrytka była zapraszana do kolejnych programów, brylowała na czerwonym dywanie i stale gościła na pierwszych stronach gazet. Wszystko zmieniło się po zwolnieniu z "Dzień Dobry TVN"... nagle prasa przestała się nią interesować aż tak.

Małgosia, przygotowując się do nowego show, zaczęła na swoim Instagramie publikować głównie wzmianki związane ze sportem, co opinii publicznej nie wydaje się nazbyt ciekawe. Prezenterka ma jednak nadzieję, że start programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" sprawi, że na nowo trafi na świecznik. Jak natomiast przekazuje Super Express, istnieje duże ryzyko, że stanie się wręcz odwrotnie!

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Okazuje się, że osoby, które już obejrzały pierwsze wersje show, uznają je za nudne. Małgorzata Rozenek ponoć wie, że jeśli format zaliczy porażkę, ona może nie dostać już kolejnej szansy na zaistnienie w telewizji.

Program na kolaudacji nie wypadł najlepiej. Rozenek jako największa gwiazda stacji miała dowieźć hit, ale wygląda na to, że może zaliczyć klapę. Obawia się, że może nie dostać kolejnej szansy - zdradza Super Expressowi osoba z otoczenia prezenterki.

Artur Zawadzki/REPORTER

Gdyby tego było mało, wciąż przesuwana jest premiera show - choć początkowo zaplanowano ją na marzec, teraz mówi się o kwietniu. Format ma być również emitowany po jednym z głośniejszych obecnie programów "Czas na Show. Drag Me Out", czyli o godzinie 21:35. To wciąż nie koniec!

Jak podaje SE, Małgorzata Rozenek zakończyła współpracę z wieloletnim menadżerem i rozpoczęła przygodę z byłą menadżerką m.in. Małgorzaty Kożuchowskiej, mając nadzieję, że dzięki niej jej kariera w końcu nabierze rozpędu.

Gosia wie, że coś się musi zmienić, iść do przodu. Nie jest zadowolona ze słabnącego zainteresowania jej osobą

Myślicie, że Małgorzacie Rozenek uda się wrócić na szczyt?

