Małgorzata Rozenek w dokumencie "In Vitro. Nauka czy cud". Znamy datę premiery!

Zapowiadany przez Małgorzatę Rozenek film dokumentalny o in vitro będzie miał swoją premierę już 30 stycznia na antenie Discovery Life. Program skupi się na tematyce związanej z problemem niepłodności oraz szansami na zajście w ciążę metodą in vitro.

Małgorzata Rozenek aktualnie spodziewa się trzeciego dziecka, które urodzi się dzięki tej metodzie. Gwiazda TVN wspiera osoby zmagające się z niepłodnością oraz walczy o refundację in vitro. Nowo powstały dokument ma stanowić rzetelne źródło wiedzy na temat tego procesu. Poznajcie więcej szczegółów!

"In Vitro. Nauka czy cud" - nowy program Małgorzaty Rozenek

Discovery Life wyemituje program dokumentalny "In vitro. Nauka czy cud", którego prowadzącą będzie Małgorzata Rozenek. Jak informują wirtualnemedia.pl, emisja dokumentu odbędzie się 30 stycznia o godz. 19:50.

Małgorzata Rozenek jako gospodyni programu wspólnie z ekspertami będzie obalać mity związane z procesem in vitro oraz omówi jego przebieg. Specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zabiegiem oraz wyjaśnią, jak należy się do niego przygotować. Prowadząca porozmawia także z trzema parami, które opowiedzą o swoich doświadczeniach. Widzowie będą mieli szansę obserwować lekarzy przy pracy oraz zostaną zapoznani z pełną procedurą leczenia aż do porodu.

Małgorzata Rozenek jest mamą dwóch synów, którzy przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Aktualnie jest w trzeciej ciąży. Gwiazda TVN nie ukrywa przed dziećmi, w jaki sposób pojawili się na świecie. Głośno mówi o problemach niepłodności w mediach i wspiera osoby zmagające się z podobnym problemem.

