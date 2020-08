Małgorzata Rozenek w miniony czwartek brała udział w nagraniach finałowego odcinka 5. edycji "Projektu Lady". Najnowszy sezon programu już niedługo będziemy mogli oglądać na antenie TVN. Oczywiście każdy finałowy odcinek tego show to bardzo elegancka impreza, a Małgorzata Rozenek na tę okazję wybrała przepiękną, długą suknię w żółtym kolorze. Teraz na swoim Instagramie gwiazda pochwaliła się zapierającą dech w piersiach sesją zdjęciową właśnie z tego dnia. Została zrobiona w bajkowych okolicznościach przyrody. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na spacerze z Heniem. Gwiazda TVN odsłoniła zgrabne nogi!

Małgorzata Rozenek w bajkowej sesji zdjęciowej z finału "Projekt Lady". Od tych zdjęć ciężko oderwać wzrok

Zdjęcia do piątej edycji "Projektu Lady" właśnie dobiegły końca, a my już wkrótce będziemy mogli oglądać show na antenie TVN. Poznamy kolejne, niegrzeczne uczestniczki, które przejdą ogromne metamorfozy pod okiem Małgorzaty Rozenek, Ireny Kamińskiej - Radomskiej oraz Tatiany Mindewicz - Puacz. Prowadząca program wróciła do pracy na plan "Projekt Lady" zaledwie dwa tygodnie po porodzie! Teraz podczas finału programu po prostu olśniła wszystkich swoim wyglądem.

Dla Małgorzaty Rozenek program "Projekt Lady" jest naprawdę bardzo ważny. Jest wspaniałą prowadzącą i przeżywa razem z uczestniczkami wszystkie ich wzloty i upadki. Właśnie na Instagramie gwiazdy pojawiły się zdjęcia, które zostały zrobione podczas finału show. Pod fotografiami Małgorzata Rozenek zdecydowała się również zamieścić piękny wpis.

Cóż to był za wieczór... magia... bajka...

Wczoraj odbył się finał piątej edycji @projekt.lady.tvn wyjątkowy sezon, w którym moje prywatne szczęście mieszało się z światowym strachem. To wszystko sprawiło, że to był wyjątkowy czas. Dziewczyny - wyjątkowe, zadania szczególne, refleksja o wiele głębsza. Będzie mi brakować całej ekipy, z którą od lat tworzymy pracową rodzinę 😁. [...] To będzie piękny sezon, bo dziewczęta które go tworzą są piękne nie tylko zewnętrznie, ale mają piękne serca ❤️ - napisała Małgorzata Rozenek.

Pod postem gwiazdy pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych fanów, którzy są pod ogromnym wrażeniem sesji zdjęciowej gwiazdy, wykonanej w iście bajkowej scenerii.

- Przepięknie Małgosiu! Co za szyk i elegancja 😍 - Jak dobra wróżka w zaczarowanym ogrodzie 🤩 a może królowa efów 🤔 i tak cudnie 🤗🤗🤗🤗🤗 - Dostałam gęsiej skórki przyrzekam ... wow, brak mi słów 😳💕 - Wygląda Pani zjawiskowo w tej cudnej sukni - piszą fani.

My również nie możemy oderwać wzroku od tych pięknych zdjęć. Zobaczcie sami bajkową sesję zdjęciową Małgorzaty Rozenek! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcia, kliknij strzałkę w prawo).

Małgorzata Rozenek oczarowała wszystkich swoim wyglądem podczas finału "Projektu Lady"! Świeżo upieczona mama Henryczka jest w doskonałej formie!