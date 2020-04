Małgorzata Rozenek nie tak wyobrażała sobie końcówkę ciąży: "Jesteśmy w ciągłym kontakcie z lekarzami"

Narodziny dziecka Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana zbliżają się naprawdę wielkimi krokami. Gwiazda TVN urodzi już za dwa miesiące, jednak końcówka ciąży z pewnością nie jest dla niej najłatwiejsza - wszystko przez niepokojące informacje dotyczące epidemii koronawirusa.

(...) czuję się nieswojo i nie tak sobie wyobrażałam końcówkę ciąży. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z lekarzami i bardzo poważnie stosujemy się do ich zaleceń, a to bardzo pomaga nam w poczuciu, że robimy to co należy - pisała ostatnio na Instagramie.