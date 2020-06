Małgorzata Rozenek przegrzewa Henia? Internauci: "Czy to dziecko nie ma za ciepło?" Ekspert ostrzega! 

Małgorzata Rozenek odkąd została mamą po raz trzeci, bardzo chętnie publikuje zdjęcia małego Henia w sieci. Dokumentuje mnóstwo uroczych momentów, które dzieli z rodziną w tych wyjątkowych dniach. Jedno ze zdjęć mamy z miesięcznym synkiem wywołało krytyczne komentarze. Mianowicie chodzi o Henia nakrytego kołdrą w upalne lato:

Czy to dziecko nie ma za ciepło?

Przed przegrzewaniem dzieci przestrzegają eksperci! Jednak czy na zdjęciu Małgorzaty Rozenek są zauważalne powody do niepokoju?

Zobacz także: Internautki krytykują Małgorzatę Rozenek za pozycję, w jakiej śpi Henio! Faktycznie popełniła błąd?

Małgorzata Rozenek znowu jest pod ostrzałem krytycznych komentarzy. Chodzi o jedno z jej ostatnich zdjęć z synkiem, na którym mały Henio nakryty jest kołdrą:

Czy to dziecko nie ma za ciepło? - zapytała internautka

Małgorzata Rozenek odpowiedziała w swoim stylu, z dużym dystansem:

W obronie mamy Henia stanęły jej fanki:

- Niech Pani się nie martwi. To trzecie dziecko Pani Gosi i z pewnością nie ma za ciepło. Leży odkryte, a tylko tył leżanki jest zakryty

- Zwracać uwagę Kobiecie, która urodziła trzecie dzieciątko, że coś robi przy nim źle... słabe! Małgosiu jesteś supermamą i świetnie wiesz, co twoim chłopakom potrzeba do szczęścia

- Za ciepło i tablet z promieniowaniem za blisko. Krejzi, spierajmy się kobiety, a nie dowalajmy sobie