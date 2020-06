Małgorzata Rozenek pokazała najnowsze zdjęcie z synem i zamieściła poruszający wpis: "Nie byłoby ich ze mną gdyby..."

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała najnowsze zdjęcia z synkiem, Henrykiem, ale przy okazji zamieściła wzruszający post dotyczący in-vitro. Gwiazda od samego początku nie ukrywała, że wszystkie ciążę zawdzięcza właśnie tej metodzie. Dlatego też jakiś czas temu założyła swoją fundację mającą na celu pomagać parom, które mają problemy finansowe, a chcą również skorzystać z in-vitro. Zobaczcie!

Małgorzata Rozenek z synkiem, Henrykiem

Małgosia Rozenek dwa tygodnie po porodzie wróciła do pracy, na plan programu "Projekt Lady". Cały czas towarzyszy jej Henryk, gwiazda nie zamierza zatrudniać do niego opiekunki. Jeszcze przed porodem Rozenek założyła fundację, jednak plany jej rozwoju i działalności pokrzyżowała pandemia koronawirusa w Polsce. Prezenterka wraca jednak do sił i chce wystartować ponownie, z podwójną siłą. Wie, jak temat in-vitro jest ważny dla dziesiątek tysięcy par w Polsce:

Każdego dnia budząc się i zasypiając,dziękuje Bogu i losowi, że pozwolił mi zostać Mamą. Jak patrzę na swoich synów, wyrastających na wspaniałych, mądrych mężczyzn i na tego najmłodszego, który jest ukoronowaniem długich starań, to nie mogę nie myśleć, że gdyby nie In-Vitro to nie było by ich ze mną. Wiem, że dla kogoś kto nie miał problemów z zajściem w ciąże to nie jest jakiś ważny temat, ale dla mnie równy dostęp do In vitro, refundowanie tej metody, uświadamianie społeczeństwa o tym jak wygląda, to życiowa misja. Ze wszystkich ról jakie mam w życiu, rola Mamy jest najważniejsza. Wszystko co robię, robię z myślą o moich synach i to Oni nadają sens mojemu życiu. Jak myślę, że mogłoby ich nie być... dostaje od Was bardzo wiele wiadomości o tym, że nasza historia daje Wam nadzieje, że daje wiarę w to, że się uda. Bardzo nas to cieszy, bo nie ukrywamy, że w naszej drodze mieliśmy poważne chwile zwątpienia i braku wiary. - pisze Małgosia Rozenek.

Gwiazda zapowiada, że ma już plan, jak rozwinie się jej fundacja. Nie chce zwlekać z pomocą dla par, które również marzą o dziecku.

Tylko dzięki naszym wspaniałym lekarzom: dr Lewandowskiemu i dr Kozioł z Kliniki Novum, nie załamaliśmy się i teraz patrzę na mojego Henryczka z wielką miłością, a jak Staś i Tadzio przytulają go i cała trójka jest razem to wzruszam się już zupełnie❤️ ale nie mogę wtedy nie myśleć, jak wiele par nie wytrwa do końca procedur i nie dlatego, że brak im sił czy wiary, ale dlatego, że brak funduszy i tu widzę prace dla siebie. Zrobię wszystko, żeby walczyć o refundację tej metody! Pandemia mocno zahamowała działalność mojej @mrm_fundacja Mieliśmy rozpocząć 8 marca, ale lockdown to uniemożliwił 🤷‍♀️ ale wracamy! 😁 od września ruszamy pełną parą, już teraz wróciliśmy do rozmów z naszymi partnerami biznesowymi, sponsorzy też już wiedzą jak wygląda ich sytuacja, zaczynamy podejmować wiążące decyzje a wszystko po to, żeby od września ruszyć z nowymi siłami💪 bo nie może być tak, że tylko lepiej sytuowanych stać na korzystanie z tej metody leczenia. To nie zasobność portfela powinna decydować o tym kto powinien a kto nie, stać się rodzicem. Patrzę na trójkę moich synów i wiem, że sił mi nie zabraknie 👍 bo każdy ma prawo do takiego szczęścia, które teraz jest naszym udziałem ❤️ zatem DZIAŁAMY‼️

Henio jest oczkiem w głowie Małgosi!