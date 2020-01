Małgosia Rozenek nie zwalnia tempa w ciąży! W "DDTVN" opowiedziała o nowych projektach! I jak wyglądała...

Małgorzata Rozenek pojawiła się w Dzień Dobry TVN i opowiedziała o swoich najnowszych projektach. Gwiazda TVN jest w trzeciej ciąży, ale wcale nie zwalnia tempa!

Małgorzata Rozenek w śniadaniowym programie m.in. promowała film dokumentalny "In Vitro. Nauka czy cud?", którego premiera odbędzie się już dziś, 30 stycznia o godzinie 19:50 na antenie Disovery Life. Przyszła mama, która sama już wkrótce urodzi trzecie dziecko właśnie dzięki metodzie in vitro, w DDTVN zdradziła również, że wkrótce ruszy jej fundacja.

A co powiedziała o zbliżającym się porodzie?

Małgorzata Rozenek w rozmowie z Małgorzatą Ohme i Filipem Chajzerem przyznała, że założyła własną fundację, która będzie pomagać kobietom zmagającym się z problemem niepłodności.

Bardzo chcę pomóc tym rodzinom, które teraz od 2016 roku zostały pozostawione same sobie bez pomocy państwa, bez współfinansowania i beż żadnej refundacji - w DDTVN powiedziała Małgosia Rozenek. - Moja fundacja ma już określone cele na rok 2020. Mam możliwość strukturalnej pomocy, bo do tej pory robiłam to osobiście, a jednak wielu rzeczy nie da się w ten sposób załatwić. Chociaż muszę przyznać, że nie spodziewałam się, jak bardzo założenie, prowadzenie fundacji jest wyczerpujące - dodała gwiazda.