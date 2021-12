Małgorzata Rozenek nie odpowie Edycie Górniak! "Nie rozumie powagi sytuacji"

Poseł Jerzy Polaczek aktualnie zmaga się z koronawirusem. Polityk jest hospitalizowany i postanowił odnieść się do niedawnej wypowiedzi Edyty Górniak na temat pandemii. Wokalistka bardzo sceptycznie podchodzi do tematu COVID-19 i ostatnio stwierdziła, że w szpitalach nie leżą chorzy na koronawirusa , a statyści. Zobaczcie, jak na słowa piosenkarki zareagował polityk. Zobacz także: Edyta Górniak wróciła do "The Voice of Poland". Dlaczego zabrakło jej w poprzednich edycjach? "Skład trenerski nie był kuszący" Poseł zakażony koronawirusem odpowiada Edycie Górniak! "Dziękuję za docenienie roli statystów " Edyta Górniak już od jakiegoś czasu głosi teorie na temat pandemii koronawirusa, które budzą ogromne kontrowersje. Gwiazda jest przeciwna szczepionkom, przekonuje również, że pandemia to spisek, a do tego zachęca nawet swoich fanów, aby nie nosili maseczek, które jedynie dzielą ludzi. Bardzo wiele emocji wywołały słowa piosenkarki na temat osób przebywających w szpitalach. Zdaniem artystki, w placówkach medycznych leżą statyści, a nie chorzy na koronawirusa. Te słowa oburzyły środowisko medyczne, a gwiazda została została za nie dość mocno skrytykowana. Lekarze zapraszali Edytę Górniak na wolontariat, aby na własne oczy przekonała się, jaka jest prawda. Słowa Edyty Górniak dotarły również do chorych, w tym posła Jerzego Polaczka, który postanowił zamieścić wpis w mediach społecznościowych, skierowany właśnie do wokalistki. Polityk dodał również zdjęcie ze szpitala, w którym aktualnie przebywa z powodu zakażenia koronawirusem. Zaprosił też gwiazdę do odwiedzenia w szpitalu chorych na COVID-19. Dziękuję Edycie Górniak za docenienie roli statystów w "spektaklu"...