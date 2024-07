Małgorzata Rozenek stała się z dnia na dzień prawdziwą gwiazdą, a wykreowana przez nią postać Perfekcyjnej Pani Domu jest godna naśladowania pod każdym względem. Media cały czas porównują to co dzieje się w programie do realnego życia celebrytki. Prywatnie Małgosia jest szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów. W ostatnim odcinku telewizyjnego show przed uczestniczkami przyznała się do tego, że bardzo chciałaby mieć córkę:

- Ja mam dwóch synów, czasami myślę o córeczce - wyznała Rozenek zachwycając się nad wystrojem pokoiku dziecięcego jednej z uczestniczek programu.

Czyżby Małgorzata z mężem myślała o powiększeniu rodziny? Córeczka w domu z pewnością byłaby dla Rozenek wielkim darem. Gwiazda mogłaby od początku stworzyć idealną Perfekcyjną Panią Domu. A jak wiadomo, małe dziewczynki garną się do pomocy swojej mamie w pracach domowych. Chyba, że tak jak ona, będzie "zbuntowaną bałaganiarą".

