Małgorzata Rozenek-Majdan zniknie z telewizji? Tylko w "Party" dowiesz się, czy porzuci pracę dla aktorstwa

Małgorzata Rozenek-Majdan zniknie z telewizji?! Z najnowszego numeru "Party" dowiecie się, że gwiazda TVN zagra już w trzecim filmie. Tym razem będzie to film kryminalny w reżyserii Patryka Vegi. Czy Rozenek-Majdan już na zawsze wsiąknęła w świat aktorstwa i porzuci telewizję na rzecz wielkiego ekranu? Tego dowiecie się z najnowszego "Party".

Co jeszcze znajdziecie w numerze? Kinga Rusin kończy 50 lat - czy to początek jej nowego życia? W nowym numerze "Party" poznacie też płeć dziecka Klaudii Halejcio oraz przeczytacie wyjątkowy wywiad z Przemysławem Kossakowskim, który opowiada jak odnajduje się w małżeństwie z Martyną Wojciechowską. W "Party" poznacie również szczegóły tajemniczego ślubu Beaty Tadli i dowiecie się, kim jest jej ukochany.

Szukajcie najnowszego numeru "Party" w sklepach 1 marca. Uwaga! Nowy numer możecie kupić również z dodatkiem - to nowość - mleczko do ciała Perfecta.

Uwaga! Nowe "Party" możecie kupić z totalną nowością! To mleczko do ciała od marki Perfecta.