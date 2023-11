Mimo, że na ramówce TVN Kuba Wojewódzki pojawił się w towarzystwie orkiestry dętej, oczy wszystkich skierowane były i tak na Małgorzatę Rozenek-Majdan i jej męża Radosława. Jak czytamy w najnowszym magazynie „Flesz" wiele osób z branży żartuje, że wzajemne „szantażowanie się sms'ami" to świetna promocja stacji przed startem wiosennej ramówki, której hitem ma być show Małgorzaty i Radka „Iron Majdan”. Stacja bardzo dużo zainwestowała w nowy program Małgorzaty, ponoć produkcja jednego odcinka mogła kosztować nawet milion złotych. Na konferencji wiosennej ramówki widać było, że stacja stawia na Małgorzatę. Być może to właśnie Majdanowie, a nie Kuba, będą w tym sezonie „królami TVN”.

Gosia go zdetronizowała, dziś to ona jest lokomotywą reklamową stacji, a on już nie – mówi we „Fleszu" osoba z TVN.