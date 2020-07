Małgorzata Rozenek korzysta z zabiegów odchudzających po ciąży.  Fanki: "Dobrze, że pokazuje iż cudów nie ma"

Małgorzata Rozenek rozpoczęła proces powracania do formy sprzed ciąży. W zeszłym tygodniu wykonała już pierwsze treningi pod okiem trenerki personalnej. "Perfekcyjna" mama nie ukrywa, że podczas trzeciej ciąży przytyła ponad 20 kg, chociaż pierwsze 8 udało jej się już zgubić. Oprócz ćwiczeń korzysta także z zabiegów wyszczuplających.

Jakim zabiegom się poddała i czy faktycznie są jej potrzebne? Małgorzata Rozenek zdradziła szczegóły i pokazała, jak ponad miesiąc po porodzie wygląda jej ciało.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała nagi brzuch miesiąc po porodzie! Teraz już wiadomo, jak naprawdę wygląda brzuch po 3 ciążach

Małgorzata Rozenek jest szczęśliwą mamą trzech synów. Najmłodszy z nich urodził się nieco ponad miesiąc temu. Gwiazda TVN nie ukrywa, że tęskni za swoją figurą sprzed trzeciej ciąży, dlatego rozpoczęła już przygotowania do formy. Oprócz regularnych ćwiczeń korzysta również z zabiegów odchudzających, co zrelacjonowała na swoim profilu na Instagramie:

Onda, czyli zabieg, z którego postanowiła skorzystać Małgorzata Rozenek ma na celu zredukowanie tkanki tłuszczowej oraz wyszczuplenie i wygładzenie ciała a także wyeliminowanie celullitu np. na brzuchu. Jednak to dość droga przyjemność. Za jednorazową sesję trzeba zapłacić w okolicach od 1200 zł.

Fanki Małgorzaty Rozenek doceniają ją za szczerość, że w powrocie do formy korzysta nie tylko z ćwiczeń ale również zabiegów, czego nie ukrywa:

- Przynajmniej jest Pani naturalna i to jest super, nie zakrywa się Pani powrotem fit do formy po 5 dniach od porodu, gdzie inne matki płaczą wtedy do lustra. pokazuje Pani fajne sposoby. EXTRAAAA ❤️❤️❤️ I BUZIAKI DLA HENIA 💪

- Ale dobrze, że pokazuje iż cudów nie ma. I jak za 4 m-ce będzie laska to nie dzięki naturze tylko ciężkiej pracy z trenerka, zabiegom i zapewne żarcia z Lidla też nie je.

- Pani Gosiu jak na kobietę po ciąży wygląda Pani super. Jak da się pomóc skórze to trzeba to robić ☺️