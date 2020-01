Małgorzata Rozenek i Martyna Gliwińska pokazały brzuszek w podobnych stylizacjach. Która wygląda lepiej? 

Małgorzata Rozenek i Martyna Gliwińska niedługo zostaną mamami. Małgorzata ma już dwóch synów z poprzedniego związku, a w przypadku Martyny, będzie to jej pierwsze dziecko. Jak się okazało, macierzyństwo to nie jedyne co je łączy. Obie Panie zaprezentowały bardzo podobne beżowe stylizacje ciążowe. Która lepiej się zaprezentowała?

Zobacz także: Poruszające wyznanie Małgorzaty Rozenek o poronieniu: "To był prawie 11. tydzień, ciąża bliźniacza"

Ciężarne Małgorzata Rozenek i Martyna Gliwińska w beżowych stylizacjach

Małgorzata Rozenek opublikowała piękne zdjecia z brzuszkiem, dzieląc się z fanami przemyśleniami na temat ciąży. Żona Radosława Majdana nie może doczekać się narodzin dziecka. Podczas ciąży jest bardzo aktywna zawodowo i nie ukrywa, że czas mija jej bardzo szybko:

To już połowa... szkoda, że ten czas tak szybko leci - napisała Małgosia nawiązując do ciążowego brzuszka widniejącego na fotografii.

Na zdjęciach Małgosia oprócz ciążowego brzuszka, prezentuje również elegancką beżową stylizację - spodnie oraz marynarkę w tym samym odcieniu i jaśniejszą bluzkę, żeby uniknąć ujednolicenia.

Okazało się, że również podobna kolorystyka przypadła do gustu również Martynie Gliwińskiej, która zaprezentowała się beżowej stylizacji, zamieniając elegancką bluzkę na bluzę, a marynarkę na płaszcz.

Podobieństwo stylówek nie umknęło obserwatorom:

Rozenkowa się Tobą zainspirowała - na co Martyna odpowiedziała śmiechem.

Obie Panie wybrały łudząco podobne stylizacje. Które zestawienie podoba Wam się bardziej?

Zobacz także: Martyna Gliwińska pokazała pokoik dla dziecka! "Nie musi być różowy"

Na pierwszy rzut prezentujemy ciążową stylizację Martyny Gliwińskiej:

Podobne zestawienie, również w beżu zaprezentowała Małgorzata Rozenek

Zarówno Małgorzata Rozenek jak i Martyna Gliwińska niedługo zostaną mamami. Która beżowe zestawienie podoba Wam się bardziej?