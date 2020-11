Małgorzata Ostrowska - Królikowska przeszła metamorfozę! Na jej głowie zagościł różowy kolor "Co za piękny kolorowy ptak"

Małgorzata Ostrowska - Królikowska zamieściła na swoim Instagramie przepiękne zdjęcie. Gwiazda "Klanu" pokazała się w zupełnie nowej odsłonie - na jej głowie pojawił się różowy kolor. Fani nie mogą wyjść z zachwytu i cieszą się, że widzą aktorkę taką szczęśliwą. Zobaczcie sami.

Małgorzata Ostrowska - Królikowska pokazała się w nowym kolorze włosów

Dla Małgorzaty Ostrowskiej - Królikowskiej ten rok zaczął się naprawdę tragicznie. Pod koniec lutego zmarł mąż gwiazdy "Klanu", Paweł Królikowski. Aktorka oczywiście mogła w każdej sytuacji liczyć na pomoc i wsparcie swoich dzieci. Wiele ciepłych słów zostawili jej również fani, którzy obserwują jej losy za pośrednictwem Instagrama.

Małgorzata Ostrowska - Królikowska regularnie zamieszcza posty w swoich mediach społecznościowych, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co u niej słychać. Jej najnowsze zdjęcie wywołało mnóstwo pozytywnych emocji wśród fanów. Widzimy na nim uśmiechniętą i szczęśliwą aktorkę, która zdecydowała się na małą metamorfozę w swoim wyglądzie.

Nowy projekt🌺mamuśka artystka😜”W”...,,#dorotaroqueplo Dobrego weekendu❤️🍀 - napisała pod zdjęciem gwiazda.

Aktorka zafarbowała włosy na różowo, a do tego założyła różową chustę na głowę oraz przepiękną tunikę w chabrowym kolorze. Ponadto pojawiło się mnóstwo dodatków w postaci kolorowego naszyjnika i grubych bransolet. Fani są zachwyceni, że widzą tak szczęśliwą Małgorzatę Ostrowską - Królikowską, a jej metamorfoza bardzo przypadła im do gustu.

- Boziu co za piękny kolorowy ptak 😍 jest Pani wcieleniem nowoczesnego anioła 😊 cudownego dnia 🌷 - Kolorowo 👍🌻I tak trzymaj - Pięknie Pani wygląda! Aż ciężko oderwać wzrok od tego zdjęcia i uśmiechu ❤️✨ - Pani Małgosiu do twarzy Pani w tej kolorystyce 👍👍Pozdrawiam🤗🤗 - Pięknie Pani wygląda 😍. Miłego dnia Pani Małgosiu 🤗😘 - piszą fani.

My również jesteśmy zachwyceni! Aktorka naprawdę promienieje. Tylko spójrzcie na jej najnowsze zdjęcie!

Wygląda jednak na to, że nie będzie to zmiana na stałe, a metamorfoza potrzebna była do nowego zawodowego projektu aktorki. Na co dzień na głowie aktorki gości piękny odcień blondu.