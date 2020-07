Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszła metamorfozę! "Myślałam, że to Rozenek"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pochwaliła się efektami wizyty u fryzjera. Co prawda niewielka ingerencja ale za to jaki efekt! Fani nie mogą się nachwalić, widząc nowe zdjęcie mamy Antoniego Królikowskiego. Niektórzy porównują ją nawet do... Małgorzaty Rozenek. Też widzicie podobieństwo?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zmieniła kolor włosów

Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła zmienić swoją fryzurę na lato. Postawiła na przepiękny blond, który zdecydowanie dodaje jej lekkości. Przyznała, że zdecydowała się na ten krok w ferworze przygotowań do Festiwalu Kultury Polskiej i Czeskiej w Kudowie-Zdroju, ta edycja będzie wyjątkowa, ponieważ poświęcona Pawłowi Królikowskiemu.

Nie możemy oderwać wzroku od nowego uczesania Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Postawiła na supermodnego boba, a do tego ten kolor...

Festiwal zmotywował mnie do pozbycia się odrostów😁😁😁 I jak może być?

I to jeszcze jak! Internauci są zachwyceni i kolorem i uczesaniem. Uważają, że aktorka promienieje a fryzura zdecydowanie odjęła jej lat. Niektórzy uważają, że na pierwszy rzut oka wygląda jak Małgorzata Rozenek:

- W pierwszej chwili myślałam, że to Małgosia Rozenek! Ale pięknie!

- Super wyglądasz!

- Kolor bardzo ładny, naturalny

- Piękny blond i piękna Pani

- Pani Małgosi tule mocno, pięknie pani wygląda

Zgadzacie się?

