Małgorzata Kożuchowska odwołała podróż do Japonii! Jak donosi "Flesz", aktorka i jej mąż Bartek Wróblewski planowali spędzić 10. rocznicę ślubu, która wypada 30 sierpnia, w Azji. Gwiazda miała z tej okazji wziąć miesięczny urlop. Niestety, musiała go odwołać. Co się stało? Okazuje się, że wszystko za sprawą nowej roli, która może odmienić dotychczasowy wizerunek Małgorzaty Kożuchowskiej!

Już w czerwcu wystartują zdjęcia do filmu sensacyjnego Patryka Vegi o seryjnym mordercy, a jedną z głównych ról ma zagrać tam właśnie Kożuchowska!

Reklama

Zobacz także: Co zastąpi "Drugą szansę"? TVN szykuje dwa kolejne hity!

Małgosia wcieli się w ostrą policjantkę. Jej bohaterka to twarda i bezwzględna babka, która potrafi „rzucić mięsem” – mówi "Fleszowi" osoba z ekipy filmu.

Na ekranie zobaczymy też m.in. Darię Widawską i Andrzeja Grabowskiego. Kożuchowska zakończyła już pracę nad serialem "Druga szansa", więc w jej kalendarzu zrobiła się luka, którą może wykorzystać na kolejne zdjęcia. Patryk Vega od dawna zapowiadał, że widziałby Małgorzatę Kożuchowską w zupełnie nietypowej dla niej roli, a ona przyznała, że... chętnie dałaby się oszpecić. Czy im się to uda? Przeczytasz w nowym "Fleszu".

Przeczytaj: Małgorzata Kożuchowska kończy 47 lat! Sprawdź, czego o niej nie wiesz!

Co przygotował Vega dla Kożuchowskiej? Przeczytacie w nowym "Party".

Małgorzata Kożuchowska zagra w nowym filmie Patryka Vegi.

Instagram

Reklama

Aktorka zakończyła pracę nad ostatnim już sezonem serialu "Druga szansa".