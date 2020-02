Małgorzata Kożuchowska w nowej fryzurze zachwyca fanów! To koniec z krótkimi włosami?

Małgorzata Kożuchowska od wielu lat była wierna swojej krótkiej fryzurze. Jednak teraz aktorka zdecydowała się w końcu wprowadzić zmiany. Na najnowszym zdjęciu dodanym przez gwiazdę w mediach społecznościowych widać, że artystka postanowiła... zapuścić włosy! Nowa fryzura przypadła do gustu fanom aktorki, którzy zasypali swoją idolkę lawiną komplementów.

Zobacz także: Małgorzata Kożuchowska zmaga się z poważną chorobą! "Przed diagnozą byłam wiecznie osłabiona"

Małgorzata Kożuchowska zachwyca nową fryzurą!

Małgorzata Kożuchowska to prawdziwa ikona stylu. Gwiazda zawsze prezentuje się perfekcyjnie, a w swoich stylizacjach wygląda elegancko i z klasą. Kilka lat temu aktorka zdecydowała się także na radykalną metamorfozę i ścięła swoje włosy na krótko. To był prawdziwy strzał w dziesiątkę i od tamtej pory artystka nie eksperymentowała ze swoim wizerunkiem. Jednak teraz przyszedł czas na zmiany!

Aktorka opublikowała zdjęcie w mediach społecznościowych, które zachwyciło jej fanów. Gwiazda zdecydowała się zapuścić włosy i pokazała się w pięknych falach. W nowej fryzurze wygląda fenomenalnie, a wielbiciele Małgorzaty Kożuchowskiej nie szczędzą jej komplementów!

- Piękne włoski 😍 - Pięknie pani w tej fryzurze !!!💛 - Gosiu! Przepięknie Ci w takich włosach - Rozkosznie Pani Małgorzato. Zakochałem się 😍🥰😘❤️ - Piękne włosy. Coraz dłuższe... Tak trzymać 😘😉 - piszą zachwyceni fani gwiazdy.

My również jesteśmy zachwyceni tą zmianą i nie możemy oderwać wzroku od najnowszego zdjęcia aktorki. Ciekawe czy gwiazda ma w planach zapuścić włosy do długości, jaką nosiła kilka lat temu! My nie mielibyśmy nic przeciwko temu.

A Wam, jak się podoba Małgorzata Kożuchowska w dłuższych włosach?

Gwiazda od wielu lat była wierna swojej krótkiej fryzurze. Czy teraz jednak aktorka zdecyduje się na zmianę?