Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Imponuje nie tylko umiejętnościami, ale i fantastycznym wyczuciem stylu, którym czaruje podczas publicznych wystąpień. Przypomnijmy: Piękna Kożuchowska na konferencji TVP w szpilkach za 4 tysiące zł

Reklama

Gwiazda nie może narzekać też na propozycje od reklamodawców, którzy chętnie widzą ją w swoich kampaniach - kilka miesięcy temu Kożuchowska stworzyła swoją kolekcję dla marki Aryton (zobacz: Kożuchowska stworzy kolekcję dla uznanej marki), która rozeszła się jak na pniu. To jednak nie koniec reklamowych podbojów aktorki.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Małgorzata Kożuchowska została twarzą sieci telefonii komórkowej Orange. Kampania reklamowa z udziałem aktorki ruszy już we wrześniu, a telewizyjne spoty będą utrzymane w konwencji serialu "Rodzinka.pl", którego Kożuchowską jest gwiazdą. W podobny sposób połączono promocję serialu i mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012 ponad rok temu.

- Małgosia od lat jest jedną z najbardziej pożądanych przez reklamodawców gwiazd. Publiczność bardzo chętnie sięga po produkty, które reklamuje, ale ona sama stara się selektywnie podchodzić do propozycji. Reklama Orange idealnie wpisuje się w jej portfolio - tłumaczy nam znajoma gwiazdy.

Małgorzata Kożuchowska to dobry wybór do promocji Orange? Zachęci was do korzystania z ich usług?

Zobacz: Kożuchowska pokazała jak odpoczywa w Ameryce

Zobacz także

Reklama

Modna Kożuchowska w letniej stylizacji: