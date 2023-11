Jakiś czas temu Ilona Łepkowska w mocnych słowach wypowiedziała się na temat kariery Małgorzaty Kożuchowskiej po jej odejściu z serialu "M jak miłość". Gwiazda otrzymała najpierw rolę w "rodzince.pl", a potem została jedną z największych gwiazd TVN w serialu "Druga Szansa". Znana scenarzystka uważa, że kolejny sezon tej produkcji jest zbędny:

Małgosię bardzo lubię. Ale szkoda mi jej, powiem szczerze. Angażowaliśmy ją do "M jak miłość" jako aktorkę teatralną, jedną z ulubionych aktorek Jerzego Jarockiego. Serial w pewnym momencie zaczął jej ciążyć. I ja to rozumiałam. Rozumiem też, że gdy była w ciąży, przestała grać w teatrze, ale mam wrażenie, że ona już teraz nie chce do tego teatru wrócić. Gra kolejny sezon "Drugiej Szansy", choć to próba wyciskania cytryny, w której nie ma już kropli soku - mówiła Łepkowska w Show.