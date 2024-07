Już jutro w sprzedaży pojawi się nowy numer magazynu "Flesz". Na jego okładce będziemy podziwiać najgorętszą gwiazdę ostatnich tygodni - Małgorzatę Kożuchowską. Aktorka, która dwa miesiące temu została mamą synka Jana Franciszka, wraca do pracy. Czy zabierze maleństwo na plan zdjęciowy? Taka informacja tylko we Fleszu. Przypomnijmy: Kożuchowska rozgadała się o synku: Maluch jest łaskawy. Boję się powrotu do pracy

Co jeszcze w numerze? Poród Katarzyny Zielińskiej zbliża się wielkimi krokami. Redakcja dowiedziała się, czy będzie to córka czy synek! Ponadto - najgłośniejszy rozwód ostatnich tygodni - Agnieszki Popielewicz oraz Mikołaja Wita. Jak prezenterka przyjęła rozstanie? Ponadto - aż 30 kreacji na Sylwestra w stylu m.in. Justyny Steczkowskiej oraz idealne zestawy na Wigilię i pomysły na prezenty "last minute".

Nowy Flesz już jutro w sprzedaży w atrakcyjnej cenie - tylko 1,99 zł.

