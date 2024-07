Małgorzata Foremniak największą sympatię widzów zdobyła za sprawą serialu “Na dobre i na złe”, w którym wciela się w rolę Zosi Burskiej. Na fali popularności serialu aktorka zdobyła kilka Telekamer oraz dostała zaproszenie do programu “Taniec z gwiazdami”, w którym doszła do finału. Jej partnerem tanecznym był Rafał Maserak, z którym aktorka była przez jakiś czas w związku.

Romans z dużo młodszym partnerem nie wpłynął dobrze na notowania aktorki w mediach. Jej rola w “Na dobre i na złe” została mocno okrojona, a producenci filmowi przestali do niej dzwonić tak często, jak przed laty. Ostatni film z udziałem Foremniak to “Och, Karol 2”, który miał premierę w 2011 roku. Od tego czasu aktorka bardziej skupiła się na teatrze oraz występach w “Mam talent” niż serialach i filmach. Jesienią to się zmieni!

Jak udało nam się dowiedzieć, Małgorzata Foremniak poza rolą w serialu “Aż po sufit”, dostała też rolę w nowym serialu TVP, który ma zastąpić w ramówce serial “Ranczo”. Do tego aktorka zagra też w dwóch nowych filmach, jeden z nich “Czerwony pająk” będzie miał premierę już w listopadzie. Nie można jeszcze zapomnieć o programie “Mam talent”, który rusza już we wrześniu. Jednym słowem, jesień będzie należeć do Foremniak. Cieszycie się?

