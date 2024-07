Ta okładka przeszła już do historii! Po raz pierwszy Vogue Italia wybrał azjatycką modelkę na twarz swojego magazynu. Fei Fei Sun to orientalna piękność, która od kilkudziesięciu godzin jest na językach wszystkich, którzy interesują się modą.

Ale my zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na jej makijaż. Hitem sezonu, który nazwiemy zimowo-wiosennym są mocne czarne kreski i malinowe usta. Mimo, że makijaż ten nie jest zbyt odkrywczy to doceniamy go za prostotę i precyzję. Masywne kreski w stylu lat 50. i soczyste usta w kolorze mocnego różu kontrastują z delikatną, jasną karnacją i policzkami muśniętymi różem.

A do tego wysokie uczesanie i migdałkowy kształt paznokci w delikatnym odcieniu cielistego różu. Dla nas bomba!

Zobaczcie nasze kosmetyczne typy, dzięki którym uzyskacie efekt wprost z włoskiego Vogue'a: