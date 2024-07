Do wykonania tego makijażu Kasia Gajewska użyła:

• Podkład Healthy Mix nr 53 Bourjois

• Korektor Lasting Perfection Collection 2000

• Puder Lexury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi Aqua Brow nr 25 Make Up For Ever

• Czarny eyeliner Lastng Drama Maybelline

• Cień Poison Plum Sugarpill

• Pigment Asylum Sugarpill

• Brązowe cienie Cork i Espresso MAC

• Złoty pigment nr 56 Inglot

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Połówki rzęs nr 318 Ardell

• Bronzer Mat Bronze nr 10 Make Up For Ever

• Rozświetlacz Mary Lou-Minizer The Balm

• Farbka do ust Pout Paint Milkshake Sleek