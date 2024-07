Podobno udział Mai Sablewskiej w drugiej edycji "X-Factor" nie jest do końca przesądzony. Producenci show nie są najwyraźniej zadowoleni z jej jurorowania, bo rozglądają się za nową twarzą na miejsce Mai. Wstępny wybór padł na przewodniczącą składu jury "Mam Talent!", czyli Agnieszkę Chylińską. Oczywiście Sablewska wciąż liczy, że będzie kontynuowała swoją przygodę z programem.



- Majka modli się, by nie rozwiązano z nią kontraktu. Ma nadzieję, że Chylińska dołączy do "X-Factor" jako czwarty juror - zdradziła "Na żywo" osoba z otoczenia menadżerki.



Kogo wolelibyście oglądać w 2 edycji "X-Factor, Maję czy Agnieszkę?



chimera

