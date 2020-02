Maja Kapłon z "The Voice of Poland" tuż przed operacją pokazała dramatyczne zdjęcie! Tak wygląda jej kręgosłup

Finalistka "The Voice of Poland", Maja Kapłon już za kilka dni przejdzie operację kręgosłupa. Jak wiadomo wokalistka zmaga się z bardzo poważną chorobą, a kilka miesięcy temu jej stan dramatycznie się pogorszył. Na szczęście udało się zgromadzić pieniądze na przeprowadzenie zabiegu w Stanach Zjednoczonych. Tuż przed operacją piosenkarka za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazała, jak w tej chwili wygląda jej kręgosłup. Widok jest naprawdę dramatyczny.

Maja Kapłon pokazała, jak wygląda jej kręgosłup przed operacją

Maja Kapłon dała się poznać w programie "The Voice of Poland" jako sympatyczna i wspaniała wokalistka. Niestety piosenkarka od urodzenia zmaga się z problemami zdrowotnymi. Artystka urodziła się z poważnym skrzywieniem kręgosłupa i od najmłodszych lat musiała poddawać się operacjom. W sumie Maja przeszła ich aż 18. Kiedy wydawało się, że wszystko jest już na dobrej drodze, znów wydarzył się dramat. Metalowy pręt, który podtrzymywał kręgosłup Mai pękł, co spowodowało, że wokalistka praktycznie została przykuta do łóżka. Jej życie stało się zagrożone i jedynym ratunkiem była droga operacja w USA. Na szczęście udało się pozyskać środki na zabieg, dzięki czemu Maja już za kilka dni przejdzie operację!

Wokalistka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często dzieli się ze swoimi fanami informacjami, dotyczącymi jej obecnego stanu zdrowia. Tym razem Maja Kapłon pokazała, jak w tej chwili wygląda jej kręgosłup. Widok jest naprawdę dramatyczny! Na szczęście to już niedługo będzie tylko wspomnienie.

Zaskoczona ja trzymająca model mojego kręgosłupa

Pokręcona dziewczyna jutro o godzinie 18:00 Waszego czasu przedstawi Wam szczegóły spotkania z doktorem L. Lenke, bo dziś już padam. Kocham, Wasza May ❤️❤️❤️ - napisała pod zdjęciem Maja Kapłon.

Oczywiście w komentarzach pod postem wokalistka dostała mnóstwo wsparcia od fanów.

- Teraz już wszystko będzie dobrze...😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ - O kurczę, nieźle pokręcony 😱 ale już niedługo operacja ❤️ - Maja, jesteśmy, byliśmy i będziemy z tobą❤️❤️❤️! - Będzie dobrze. Powodzenia 😉 - Dużo siły i zdrowia Maja 😊 - piszą fani wokalistki.

Na szczęście już za kilka dni to zdjęcie nie będzie aktualne! Ściskamy mocno kciuki za Maję i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia!

Stan zdrowia Mai Kapłon kilka miesięcy temu dramatycznie się pogorszył. Wiele osób było zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy na leczenie wokalistki.

Na szczęście udało się zgromadzić środki i piosenkarka w końcu będzie mogła powrócić do normalnego życia!