Maja Kapłon przejdzie operację kręgosłupa! Wzruszające nagranie gwiazdy "The Voice of Poland"! 

Maja Kapłon przekazała swoim fanom wspaniałą wiadomość! Okazuje się, że finalistka "The Voice of Poland" już wkrótce przejdzie operację kręgosłupa w Nowym Jorku! Maja Kapłon zdradziła, że lekarze wyznaczyli termin operacji, której koszt wyceniono na 5 milionów złotych! Wokalistka, którą widzowie z pewnością pamiętają z muzycznego talent-show TVP od dziecka ma poważne problemy z kegosłupem. Niestety, kilka miesięcy temu jej stan gwałtownie się pogorszył- stalowy pręt, który podtrzymywał jej kręgosłup pękł. Okazalo się wówczas, że pomóc może jej jedynie bardzo kosztowna operacja w Nowym Jorku. Artystka rozpoczęła zbiórkę na leczenie, a w trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie fanów i kolegów z "The Voice of Poland". Teraz Maja Kapłon nagrała wzruszające nagranie, na którym przyznaje, że data operacji została już wyznaczona!

Maja Kapłon dziękuje za pomoc i wsparcie

Maja Kapłon na swoim profilu na Instagramie opublikowała wzruszające nagranie, podczas którego podzieliła się radosną informacją. Artystka nie ukrywa wzruszenia mówiąc o operacji, na którą tak długo musiała czekać.

Mam nadzieję, że siedzicie bo ta wiadomość zwali Was z nóg... 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Jestem jeszcze w szoku..... Nie dociera..... 🤯

Co najważniejsze pieniądze nie muszą być wpłacone od razu!!! Mamy jeszcze trochę czasu!!!! Leżę i płaczę ze szczęścia! 😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️- napisała pod nagraniem. (...) Lecieć muszę już za 2 tygodnie, przez 2 tygodnie będę mieć testing, badania i przygotują plan operacji w oparciu o początkowy, oraz obserwacje na żywo- dodała.

Przypominamy, że wciąż trwa zbiórka na operację Mai Kapłon. Z informacji, która pojawia się na stonie siepomaga.pl wynika, że wciąz brakuje ponad 2,5 mln złotych! Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ!

Zobaczcie wzruszające nagranie Mai Kapłon!

Maja Kapłon poleci do USA na operację.

Maja Kapłon wystąpiła w 8. edycji "The Voice of Poland".