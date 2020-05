Maja Kapłon pokazała, jak wygląda po operacji kręgosłupa! Różnica jest ogromna

Maja Kapłon opublikowała w sieci swoje zdjęcia sprzed i po operacji! Jak dziś wygląda była uczestniczka "The Voice of Poland"? Blisko dwa miesiące temu Maja Kapłon przeszła bardzo poważną operację kręgosłupa. W USA, gdzie odbyła się operacja, wokalistka spędziła kilka tygodni, ale teraz jest już w domu i wraca do zdrowia! Spójrzcie tylko na zdjęcia Mai Kapłon!

Maja Kapłon pokazała, jak wygląda po operacji

Maja Kapłon od dzieciństwa cierpiała na poważne problemy z kręgosłupem. Niestety, kilka miesięcy temu stan wokalistki, którą widzowie z pewnością pamiętają z programu "The Voice of Poland", pogorszył się. Stalowy pręt, który podtrzymywał jej kręgosłup, pękł i zaczął zagrażać jej życiu. Zdrowie i życie Mai mogła uratować jedynie skomplikowana i bardzo kosztowna operacja. Artystka rozpoczęła zbiórkę pieniędzy i dzięki fanom mogła polecieć do USA, gdzie zajęli się nią specjaliści. Ostatnia i najważniejsza operacja wokalistki odbyła się dokładnie 6 marca. Od tamtej chwili minęło już wiele tygodni, dlatego teraz Maja Kapłon podczas relacji na Instagramie pokazała swoim fanom, jak zmieniła ją operacja!

Maja Kapłon opublikowała na InstaStories swoje zdjęcia na których pozuje przed i po operacji kręgosłupa. Zmiana jest ogromna! Spójrzcie tylko, jak teraz prezentuje się gwiazda "The Voice of Poland"! Maja podczas relacji na Instagramie zdradziła swoim fanom, że chciałaby jak najszybciej wrócić na scenę i właśnie tego jej życzymy!

Maja Kapłon pokazała swoje zdjęcia sprzed i po operacji.

Wokalistka na początku marca przeszła operację kręgosłupa.