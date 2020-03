Maja Kapłon już po drugiej operacji! W szpitalu odwiedził ją juror "The Voice of Poland"

Maja Kapłon opublikowała w sieci nowe nagranie i poruszający wpis, w którym podziękowała swoim fanom za wsparcie. Wokalistka zdradziła przy okazji, jak się czuje i kto ją odwiedził po drugiej operacji. Okazuje się, że w szpitalu w USA, gdzie od kilku tygodni przebywa Maja Kapłon, pojawił się juror "The Voice of Poland"- Kamil Bednarek! Zobaczcie sami!

Maja Kapłon już po drugiej operacji

Maja Kapłon od dzieciństwa miała poważne problemy z kręgosłupem. Niestety, kilka miesięcy temu okazało się, że stan wokalistki, która zdobyła popularność dzięki występom w "The Voice of Poland" pogorszył się. Stalowy pręt, który podtrzymywał jej kręgosłup, pękł i zagrażał jej życiu. Maja Kapłon dowiedziała się wówczas, że musi przejść bardzo kosztowną operację. Artystka poprosiła fanów o wsparcie, a w sieci ruszyła zbiórka pieniędzy. Pomoc okazały jej również gwiazdy "The Voice of Poland", które zorganizowały specjalny koncert z którego dochód przeznaczyli właśnie na leczenie Mai. Dziś wiemy już, że dzięki wsparciu Maja mogła polecieć do USA, gdzie przeszła skomplikowane operacje. 6 marca odbyła się ostateczna operacja artystki!

Już po drugiej operacji, szczęśliwa i żarcik się mnie trzyma. Odwiedził mnie Kamil Bednarek, dzięki mordko za wielką pomoc podczas zbiórki i ogólne wsparcie mentalne 🙏🏻 Kocham Was ludzie, wiecie? Dostałam piękną szansę od Boga, w której dopomogliście Wy. Spójrzcie w lustro - zobaczycie tam cudo tego świata ❤️ Czuje się jak nowa, pierwszy raz w życiU WIEM JAK TO JEST ODDYCHAĆ😭🤯💙 Wasza radosna May❤️- napisała na Facebooku.

Maja Kapłon podziękowała wszystkim za pomoc i wsparcie, a internauci są zachwyceni widokiem uśmiechniętej wokalistki!

- Wspaniale, że się udało! 😍 Teraz będzie już tylko lepiej 💖💖💖

- Niesamowicie się cieszę widząc Ciebie tak cudownie szczęśliwą! Kocham ❤❤❤

- Majeczko super jest widzieć Cię tak szczęśliwą, aż się serce raduje❤😁 wracaj szybko do pełni sił 💪😃 - komentują fani.

Zobaczcie nowe nagranie Mai Kapłon ze szpitala w USA, gdzie odwiedził ją Kamil Bednarek!

