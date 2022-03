Maja Hyży przekłuła rocznej córce uszy i uprzedza krytyczne komentarze: "To my decydujemy, a nie wy"

Kolczyki to gadżet, który dzieci pragną nosić na wzór dorosłych. Na rynku jest mnóstwo kolorowych klipsów, które można kupić dziecku bez konieczności przebijania uszu. Warto zaczekać z przekłuwaniem do momentu, w którym dziecko samo podejmie decyzję o zabiegu. Jeżeli decyzja o przekłuciu uszu została podjęta, najlepiej zgłosić się do profesjonalnego piercera. Jest to osoba, która na co dzień zajmuje się przebijaniem ludzkiego ciała , więc posiada wiedzę i doświadczenie z tego zakresu. Zagrożenia jakie może powodować przebicie uszu niemowlętom Wiele rodziców z różnych względów decyduje się na przekłucie uszu kilkunastomiesięcznym dzieciom. Jest to niebezpieczne: Kontakt malucha z metalem może być przyczyną alergii w przyszłości. Istnieje bardzo duże ryzyko częstych mechanicznych uszkodzeń przebitego miejsca. Utrudnione i długie gojenie się rany może doprowadzić do tzw. ziarniny, która powoduje przerosty i zgrubienia tkanek . Naraża się maluchy na groźne infekcje (które mogą doprowadzić nawet do utraty słuchu), strach i ból, szczególnie, gdy przebicie uszu powierza się zaopatrzonej w „pistolet” kosmetyczce. W jakim wieku przekłuć dziecku uszy? Wiek, w jakim można przebić dziecku uszy, zależy od chęci samego dziecka. Warto zaczekać do momentu, gdy samo o to poprosi, niech będzie to jego decyzja. Należy je również uświadomić o konieczności pielęgnacji przekłutego miejsca. Nie ma potrzeby narażania dziecka na ból i ryzyko zakażeń w imię własnych kaprysów. Nie ma sztywnej granicy wieku, która wyznaczałaby gotowość dziecka do noszenia tego typu ozdoby, ale najczęściej decydują się na nią maluchy 6-7 letnie. Gdzie wykonać zabieg przekłuwania uszu dzieciom Przebicie dziecięcych...