Halloween Party to już kolejna impreza, na której Maja Frykowska zaprezentowała swój odmieniony wizerunek. Widać, że prezenterka Tele 5 wykonuje postępy w swoim stylu, w którym coraz śmielej nawiązuje do modowych trendów. Tym razem Maja postawiła na stylizację a'la pensjonarka.



Frykowska na imprezę halloweenową założyła sukienkę z Zary z modnym w tym sezonie kołnierzykiem. Do tego wybrała wysokie buty od Ricka Owensa i mini-torebkę w kształcie ust z nowej kolekcji River Island. Fryzurę i makijaż tej stylizacji trzeba uznać za bardzo dobrze dobrane.



Aktorka znów postawiła na modowe trendy i spokojnie można uznać jej stylizację za jedną z lepszych tego wieczoru. Nas najbardziej urzekły mini-usta, które świetnie dopełniły całości i nadały tej stylizacji zabawny charakter.



habibi

Reklama