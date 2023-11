Maja Frykowska zaskoczyła swoim wyzaniem o egzorcyzmach! O "Frytce" zrobiło się głośno , kiedy po kilku latach nieobecności w show-biznesie, pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN. Maja opowiedziała przed kamerami o swojej przemianie i wierze w Boga. Niestety, spotkanie z Kingą Rusin i Piotrem Kraśko nie było chyba dla niej zbyt miłym doświadczeniem. Prowadzący program co chwilę wbijali jej szpilę, za co później mocno skrytykowali ich internauci. Okazuje się jednak, że Maja Frykowska znacznie więcej o swojej przemianie opowiedziała już jakiś czas temu...

Maja (wcześniej Agnieszka ) Frykowska w programie "Gwiazdy Cejrowskiego" zdradziła, że została poddana egzorcyzmom! Jak to wyglądało? Relacja Mai brzmi dość przerażająco!

Technicznie i fizycznie wygląda to tak, że ryczysz, krzyczysz, wykręca cię, różne rzeczy robisz jeżeli jesteś zdemonizowany. Jak jesteś zdemonizowany to te demony działają przede wszystkim na poziomie twojego ciała i ewentualnie duszy, bo dusza to są emocje i wszystko to, co nami rządzi. Ryczałam, krzeczałam, wrzeszczłam, wykręcało mnie a kiedy po prostu skończyliśmy to miałam zakwasy i nie mogłam się ruszać przez trzy dni- przyznała Maja. (...) u mnie w kościele to jest na porządku dziennym, wszędzie te rzeczy się dzieją gdzie się demony manifestują i one muszą wyjść, na imię Jezus Chrystus muszą opuścić twoje ciało.