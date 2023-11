Maja Bohosiewicz i Tomasz Kwaśniewski wybrali egzotyczny kierunek. Para wygrzewa się właśnie w Dubaju, gdzie często można spotkać polskie gwiazdy. Maja Bohosiewicz pochwaliła się już pierwszymi zdjęciami z tej wyprawy. Przy okazji podzieliła się z fanami refleksją na temat obyczajów panujących w tym kraju.

- Co robić w tym mieście, gdzie się udać, co przeżyć? Mieście, które zaskakuje swoją nowoczesnością, a z drugiej strony kobiety w tym kraju mają przekichane. Z ciekawostek za gwałt jest tu kara śmierci (to się chwali!) ale żeby uznać kogoś winnego gwałtu, trzeba mieć czterech świadków płci męskiej wyznania muzułmańskiego. Rozumiem, że w statystykach kobiety czują się tu zaopiekowane, gwałtu nieodnotowano. ????????‍♀️ arabskie kraje chyba nigdy nie staną się moimi ulubionymi destynacjami. Przymykam oko, oddaję się kontemplacji i myślę wciąż, ile jeszcze czasu upłynie, zanim my kobiety będziemy wyemancypowane? - napisała pod zdjęciem Maja Bohosiewicz.