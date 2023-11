Nie cichną echa po publikacji nowego numeru "Wysokich Obcasów" z kontrowersyjną okładką, z której uśmiechają się trzy kobiety w koszulkach z hasłem "aborcja jest ok". Na jej temat wypowiedziało się już wiele gwiazd, a my postanowiliśmy zapytać Maję Bohosiewicz o zdanie. Gwiazdę spotkaliśmy na konferencji nowego serialu TVP2 "Za marzenia", który będzie można oglądać od 26.02 o godzinie 21:45, a Maja wciela się w jedną z ról. Aktorka jest mamą dwójki dzieci, jednak nie ukrywa także swoich feministycznych poglądów. Co więc sądzi o okładce "Wysokich obcasów"? Przekonajcie się, oglądając nasz wywad z Mają!

Maja Bohosiewicz otwarcie deklaruje swoje poglądy feministyczne

Okładka "Wysokich obcasów" wzbudza ogromne kontrowersje