2 z 4

Na nowym zdjęciu, które Rozenek umieściła na Instagramie pozuje w czarnych lakierowanych spodniach, czerwonym swetrze, płaszczu i sportowych butach. Fryzura została nieco inaczej ułożona i ten look wyjątkowo przypadł do gustu fankom gwiazdy. Pod zdjęciem pojawiło się tysiące komentarzy. Zobaczcie, co napisały fanki Małgosi...

Zobacz: Małgorzata Rozenek jest w ciąży? Majdan pisze: "Jest duża szansa ze nasza rodzina się powiększy"