Magdalena Stużyńska grająca Ankę w „Przyjaciółkach” zdradziła w wywiadzie dla „Flesz”, dlaczego jest feministką i o co walczy. Czy jej synowie wiedzą, że jest feministką?

Wiedzą, że bulwersuje mnie nierówność, np. niewspółmierne i niesprawiedliwe różnice w stawkach kobiet i mężczyzn. Sprzeciwiam się też patriarchalnym poglądom. Jestem przeciwniczką klasycznego podziału ról - no chyba, że to wybór i zgoda obu stron. Nie ma we mnie zgody na traktowanie mężczyzn jak święte krowy, które nie włączą pralki, nie zajmą się dziećmi, nie odkurzą i nie zrobią nic w kuchni, bo to miejsce dla kobiety. Kobiety i mężczyźni pracują dziś tak samo intensywnie, dlatego obowiązkami domowymi też powinniśmy się dzielić zgodnie i sprawiedliwie.