Jak zaczęła się ich przyjaźń? Poznały się w klubie i od razu ze sobą zaprzyjaźniły!

- Pokochałyśmy się z Korą od razu. Była feministką; prawa kobiet, prawa do autonomii, do decydowania o własnym ciele, macierzyństwie, losie były dla niej tak oczywiste i tak naturalne, że nie potrzebowała tego deklarować. (...) To Kora mnie wybrała, oswoiła, pielęgnowała. Ja bym nie śmiała. Należała do innego świata - powiedziała Magdalena Środa w "Newsweeku".