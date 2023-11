Reklama

Magdalena Różczka w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy czuła presję grając rolę radiowca w trzeciej części "Listów do M.". Aktorka zastąpiła w tej roli Macieja Stuhra, który w dwóch poprzednich odsłonach filmu wcielił się w role prezentera radiowego.

Magdalena Różczka, która dołączyła do obsady wielkiego świątecznego hitu obawiała się porównań? Posłuchajcie, co podczas uroczystej premiery filmu "Listy do M.3" powiedziała nam gwiazda!

Wybierzecie się na trzecią część "Listów do M."?

Magdalena Różczka na premierze filmu.