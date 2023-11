Reklama

Sobotni wieczór nie skończył się dobrze dla Magdaleny Ogórek. Była kandydatka na prezydenta Polski została zaatakowana przed gmachem stacji TVP, gdzie obecnie pracuje. Kilkanaście osób obrzuciło dziennikarkę wyzwiskami. Manifestujący uszkodzili również jej auto. Do sieci wyciekło wideo z ataku. Czy hejt w Polsce kiedyś się skończy?

Magdalena Ogórek zaatakowana

Magdalena Ogórek tuż po programach "Minęła 20" i "Studio Polska" nie mogła wrócić bezpiecznie do domu. Dziennikarka przed gmachem TVP została zaatakowana przez grupę kilkunastu osób. Manifestujący skandowali do niej obraźliwe hasła, m.in. "hańba", "wstyd", "kłamczucha". Oblepili jej auto różnymi kartkami. Dopiero interwencja policji pozwoliła dziennikarce wrócić bezpiecznie do domu.

Auto oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, wyzwiska, rzucanie się pod koła. Szarpanina i przemoc. Tak wyglądał mój wyjazd z TVP. A oni się cieszą - napisała na Twitterze Magdalena Ogórek.

Atak na dziennikarkę wywołał niemałe poruszenie w kraju. W obronie Magdaleny Ogórek stanęli politycy i dziennikarze. Prawie wszyscy potępili napaść. Nie zrobił tego Janusz Palikot, który w odpowiedzi na wpis Dominiki Wielowieyskiej, dziennikarki Gazety Wyborczej napisał w social mediach: "Ale co zrobić z k****?". Skandaliczny wpis szybko zniknął z sieci. Jednak internauci zachowali screeny. Janusz Palikot po czasie przeprosił za wulgarny wpis i zadeklarował wpłacenie 5 tys. zł na wybrany przez Magdalenę Ogórek cel.

To nie powinno się wydarzyć - napisał Palikot.

Głos w tej sprawie zabrał, m.in. minister MSWiA Joachim Brudziński, który napisał, że oczekuje od policji adekwatnych działań wobec tej "chuliganerii".

Zobacz też: Wstrząsające wyznanie Magdaleny Adamowicz: „Paweł był w białym worku, otworzyłam go. I przytulałam się"

Magdalena Ogórek zaatakowana przed siedzibą TVP

Joachim Brudziński komentuje atak

Palikot przeprosił Magdalenę Ogórek

Reklama

Piotr Podlewski/AKPA