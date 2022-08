Margaret pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem, na którym widzimy jej nowy tatuaż - to spora meduza na przedramieniu - dzieło jednego z najpopularniejszych tatuażystów w Warszawie. Jednak to wcale nie nowy tatuaż wzbudził największe zainteresowanie wśród obserwatorów piosenkarki, a sama Margaret - jej zmęczona twarz i bardzo szczupła sylwetka. Niektórzy fani zasugerowali nawet, że piosenkarka jest zbyt chuda i nie wygląda zdrowo... Wygląda jakby była chora. Bez makijażu jesteś bardzo ładna, ale widać że jesteś zmęczona 😞 odpocznij ❤️ Co ty taka chuda? Wiele osób stanęło w opozycji i zaczęło bronić Margaret - uważają oni, że Margaret wygląda pięknie, a makijaż nie jest jej potrzebny, ponieważ jej siłą jest naturalność: Jak każda z nas w domu bez makijażu! Ej lubię Cię taką natural. Sztos. Chciałabym być tak piękna bez makijażu🔥 wyglądasz ślicznie - piszą zachwyceni fani. Głos zabrała również sama Marcelina Zawadzka, która stanęła w obronie Margaret. Dziewczyny znają się z "Voice of Poland": Czy to zawsze trzeba mieć tonę makijażu, aby zdjęcie nadawało się na Insta?! Jesteś piękna zawsze i cieszę się, żee tak się też czujesz - zabrała głos Marcelina Zawadzka. Zobacz także: Bez Margaret! Oto nowi jurorzy w "The Voice”! Tabloid opublikował nazwiska gwiazd To właśnie to zdjęcie Margaret udostępnione na Instagramie wzburzyło fanów. A wy uważacie, że Margaret wygląda dobrze? Czy jednak powinna przytyć kilka kilogramów? Wyświetl ten post na Instagramie. ...