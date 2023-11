Magdalena Cielecka pojawiła się na okładce styczniowego wydania magazynu Vogue. Aktorka gra też główną rolę w długo oczekiwanym serialu „Chyłka. Zaginięcie!” na podstawie powieści Remigiusza Mroza. To z pewnością dobry czas dla gwiazdy! Jednak w ostatnim wywiadzie dla magazynu zdradziła, kogo chciałaby jeszcze zagrać. Tak kontrowersyjnej odpowiedzi nikt się nie spodziewał...

Aktorka w wywiadzie dla Vogue'a opowiedziała o swoich projektach zawodowych i zaradziła, jakie rolę chciałaby jeszcze zagrać. Okazuje się, że Magdalenie Cieleckiej marzy się prawdziwe aktorskie wyzwanie. Gwiazda uważa, że doskonale sprawdzi się, grając kontrowersyjną postać. Najlepiej gdyby to był znany polityk, ale zdradziła, że mogłaby też zagrać Hitlera lub matkę Madzi! Cielecka od razu wyjaśniła, co miała na myśli, mówiąc...



To nie znaczy, że ja, Magda, to pochwalam. Ale żeby zagrać kogoś takiego, trzeba go zrozumieć. A co jest w sztuce najbardziej interesujące? Konflikt, dylematy, sprzeczność. Bicie się z własnym sumieniem i słabościami – wyznała Magdalena Cielecka dla Vogue'a.