Magdalena Adamowicz w poruszających słowach wspominała swojego męża. Wczoraj, w niedzielę 20 stycznia, w Europejskim Centrum Solidarności zostało zorganizowane wyjątkowe spotkanie "Wieczór dla Przyjaciela", podczas którego żona, przyjaciele i współpracownicy wspominali tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska. Wypowiedź żony Pawła Adamowicza została nagrodzona owacjami na stojąco.

Magdalena Adamowicz podczas spotkanie w ECS przyznała, że Paweł Adamowicz był dla niej największym i najlepszym przyjacielem.

Żona zmarłego prezydenta Gdańska zdradziła, że jej maż jako przyjaciel bywał krytyczny i wymagający.

To nie było tak, że on zawsze wszystko chwalił i słodził; on potrafił upomnieć, kiedy trzeba, on potrafił ściągnąć na ziemię, ale ja nie byłam mu dłużna i też byłam tą osobą, która go na ziemię często ściągała - mówiła Magdalena Adamowicz.